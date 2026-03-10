La CHE realiza una crecida controlada en el tramo bajo del Ebro - CHE

TARRAGONA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha realizado este martes una nueva crecida controlada en el tramo bajo del río Ebro, que están efectuando los embalses de Mequinenza-Riba-roja y Flix, informa el organismo en un comunicado.

El jefe de la Oficina de Planificación de la CHE, Miguel García Vera, ha explicado que es la quinta crecida controlada que realiza desde que está en aplicación la estrategia GISDHE para la gestión integral de sedimentos de la demarcación hidrográfica del Ebro.

Ha señalado que en cada crecida hacen un análisis muy detallado de datos de campo y en cada una "hay elementos nuevos que permiten ir estudiando ese tránsito de los sedimentos desde los embalses hacia aguas abajo".

Sobre la crecida de este martes, ha dicho que este mes hay caudales importantes y se puede hacer durante 24 horas: "Desde las 11.50 han empezado a solar en Riba-roja 1.450 metros cúbicos por segundo, que van a estar soltándose hasta mañana por la mañana. La novedad es que el embalse lo hemos bajado dos metros respecto a la crecida anterior", en mayo de 2025, ha dicho.

Para el jefe de Planificación, dos metros "son importantes" para que puedan emergen más sedimentos y con esa idea tienen desplegados varios equipos.

Las crecidas forman parte del régimen de caudales ecológicos de la desembocadura del Ebro contemplado en el plan hidrológico de la cuenca del Ebro y, además de favorecer la limpieza de macrófitos del cauce, supone una experiencia para el estudio de la migración de los sedimentos en el tramo bajo del Ebro.