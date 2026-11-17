El presidente del Cicac, Roger Montoliu, durante la jornada - CICAC

BARCELONA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consell de l'Advocacia Catalana (Cicac) ha criticado este martes en el Consejo de Europa que el catalán represente el 5%-10% de la actividad judicial en Catalunya pese a ser una lengua oficial.

El Cicac ha participado en Estrasburgo (Francia) en la jornada 'Revitalising the use of regional or minority languages in public life' del Consejo de Europa celebrada este martes, informa en un comunicado.

Su presidente, Roger Montoliu, ha intervenido en el debate y ha defendido que los derechos lingüísticos no pueden limitarse a su reconocimiento normativo, sino que deben poder ejercerse con todas las garantías en la relación de la ciudadanía con las instituciones.

Ha defendido que los derechos lingüísticos son "derechos fundamentales que hay que garantizar, porque poder utilizar la lengua materna contribuye al acceso a la justicia con todos los derechos y garantías, y también el derecho a la tutela judicial efectiva".

También ha dicho que, pese a que la normativa reconoce la validez jurídica de la documentación en catalán, el derecho de la ciudadanía a escoger la lengua en que intervenir en un procedimiento y recibir las notificaciones, así como la posibilidad de recurrir a traductores, no establece la obligación de que los jueces y el personal judicial sepan catalán.

Así, una persona puede expresarse en catalán ante un tribunal pero no tiene garantizado que el juez entienda esta lengua, por lo que en muchos casos las intervenciones y la documentación deben pasar por traducciones, y el procedimiento, a menudo, acaba desarrollándose mayoritariamente en castellano, ha lamentado.

Por eso, el Cicac ha reivindicado que el conocimiento del catalán sea obligatorio para los jueces que ejercen en Catalunya: "Creemos que es muy importante que pueda entender directamente a las partes en la lengua catalana, como lengua oficial que es".

INICIATIVAS

El Cicac ha compartido la experiencia del Programa del fomento del catalán en el Turno de Oficio, que incentiva económicamente a los abogados que desarrollen actuaciones profesionales en catalán: entre 2021 y 2026 se han inscrito más de 1.000 profesionales y las actuaciones anuales en catalán han pasado de 8.500 a 17.500.

La segunda iniciativa es Compendium.cat, el portal impulsado por el Cicac que ofrece a los profesionales del derecho recursos gratuitos para trabajar en catalán, y que registra en la actualidad una media de 2.500 usuarios mensuales y unas 15.000 descargas anuales.