El Cicac reivindica la abogacía como garantía de derechos en la regularización de extranjería

Archivo - Largas colas para acogerse al nuevo proceso de regularización de migrantes, ante el Consulado de Pakistán en Barcelona, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consell de l'Advocacia Catalana (Cicac) ha puesto en valor el papel esencial de la abogacía en el proceso extraordinario de regularización de extranjería que se ha puesto en marcha este jueves en el Estado y ha reivindicado el sector como una herramienta imprescindible para garantizar los derechos de las personas afectadas.

En este sentido, el Cicac ha recordado que el asesoramiento jurídico especializado es "clave" para que los procedimientos se tramiten con seguridad jurídica, evitando errores que podrían derivar en denegaciones o en situaciones de vulnerabilidad administrativa, informa en un comunicado.

Su presidente, Rogeli Montoliu, ha destacado que la "intervención de profesionales de la abogacía es determinante para asegurar que este proceso se desarrolle con plenas garantías y respeto a los derechos fundamentales de las personas", y ha subrayado que el acceso a este asesoramiento no es solo recomendable, sino también necesario.

RIESGOS

El Cicac también ha alertado de los riesgos que puede comportar el despliegue del proceso si no va acompañado de los recursos suficientes.

Entre ellos, ha destacado la posible saturación de los servicios administrativos, las dificultades en la obtención de citas y la falta de información clara para las personas interesadas.