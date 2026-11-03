El ciclo de Directes Damm cierra con un concierto de Dorian en la Sala Apolo de Barcelona

Uno de los conciertos del ciclo Directes Estrella Damm en Barcelona - ESTRELLA DAMM

BARCELONA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ciclo de Directes Estrella Damm 150 cerró el pasado viernes su edición para celebrar el 150 aniversario con un concierto de Dorian en la Sala Apolo de Barcelona, que agotó todas las entradas y con el que la banda barcelonesa se despidió de los escenarios hasta 2028.

Desde septiembre, los Directos Estrella Damm 150 ha incluido artistas consolidados y propuestas emergentes en diversas salas de Catalunya, Illes Balears y Castelló como Miki Núñez, La Pegatina, Suu, Quimi Portet, Queralt Lahoz, Macaco, El Pony Pisador, Marauja Limón y Svetlana, entre otros, informa Estrella Damm en un comunicado este martes.

La iniciativa ha impulsado la programación musical en espacios de diferentes dimensiones y ha contribuido a "dinamizar el circuito de música en vivo", para así poner en valor el papel de estos equipamientos en la diversidad cultural y en el desarrollo de los artistas.