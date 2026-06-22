El ciclo Voramar 2026 en el Port de Tarragona cierra con entradas agotadas en sus 3 conciertos

Imagen de uno de los conciertos del ciclo - PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ciclo Voramar 2026, que se ha celebrado los días 29 de mayo y el 12 y 19 de junio en el Teatret del Serrallo del Port de Tarragona, ha cerrado su edición con las entradas agotadas en los 3 conciertos programados, informa el Port de Tarragona en un comunicado este lunes.

En las 3 propuestas, las invitaciones se agotaron a las pocas horas y la responsable del Teatret del Serrallo, Sandra Coloma, ha afirmado que están satisfechos con la acogida: "La rapidez con la que se han agotado las invitaciones nos confirma que la ciudadanía busca disfrutar de propuestas musicales diferenciales y, a la vez, nos anima a seguir programando actividades con carácter en el Teatret".

La programación del Voramar destaca por la posibilidad de ver a intérpretes emergentes del panorama musical catalán, y este año ha contado con las actuaciones de BRU --29 de mayo--, Naiainaya's Duo --el 12 de junio-- y Ernest Crusats --el 19 de junio--.