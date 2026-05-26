Cid (Comuns) augura que Zapatero pasará a la historia "con un mal final como expresidente"

El portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid - EUROPA PRESS

BARCELONA 26 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid, ha augurado este martes que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero pasará a la historia "con un mal final" más allá de como evolucione la causa judicial.

"Zapatero tuvo un mal final como presidente. Pasó a la historia como el presidente de los recortes y tengo la sensación de que pasará a la historia también con un mal final como expresidente", ha sostenido en rueda de prensa en la Cámara catalana.

Para Cid, las informaciones que están apareciendo sobre el caso son "inexplicables e inaceptables" desde un punto de vista político, ha asegurado.

Sobre si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debe avanzar las elecciones tras la advertencia del PNV, ha recordado que es una potestad del primero y ha elogiado la habilidad de los de Aitor Esteban: "No piden una moción de censura porque saben lo que puede llegar", en referencia a un posible gobierno PP-Vox.

Pese a todo, ha dejado claro que hay límites que no traspasarán porque "si hay una implicación directa del presidente del Gobierno, no tendría sentido que la legislatura continuara".

Además, ha argumentado que actuaciones de otros políticos, como la de la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, contrastan con la actividad llevada a cabo por Zapatero: "Colau tuvo 22 querellas de 'lawfare' y quedó absuelta de las 22. Además, no se le conoce, porque no hace una actividad como lobbista, como la que estamos viendo directamente del expresidente Zapatero", ha zanjado.