Cid (Comuns) celebra el aval del TC a amnistiar la malversación de los líderes del 'procés'

El portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid, en una rueda de prensa - EUROPA PRESS

BARCELONA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid, ha celebrado este martes decisión del Tribunal Constitucional (TC) de avalar la amnistía al delito de malversación que pesa sobre dirigentes del 'procés' como el expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont.

En una rueda en la Cámara catalana anterior a la decisión del Tribunal Supremo de levantar la orden de detención contra Puigdemont, Cid ha reclamado que el Supremo dejara de "actuar como el brazo judicial de PP y Vox" y aplicara la amnistía.

"Nosotros obviamente como impulsores de la Ley de Amnistía no podemos más que celebrar", ha agregado respecto a la decisión de la mayoría progresista del TC de respaldar la ponencia del presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido.

JÉSSICA ALBIACH

En un mensaje en X recogido por Europa Press, la líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, también ha celebado la decisión del TC: "Una vez más, se confirma que los conflictos políticos se deben resolver con política, no en los tribunales".

Albiach también ha dicho que la ley es clara y que toca cumplirla, y ha pedido al Supremo "dejar de actuar al servicio de PP y Vox".

"TENDREMOS UN MUY BUEN CANDIDATO"

Por otra parte, preguntado por si cree que la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau puede ser una buena candidata en el espacio de los Comuns para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, Cid ha evitado concretar aunque ha defendido que el proceso de selección debe ser "lo más rápido posible".

"Tenemos que dejar que todo el mundo trabaje, que se negocie, y que todos sepan cómo se tiene que resolver la situación. No estoy al corriente de la negociaciones, no me toca a mí decir cómo se tiene que resolver. Queremos hacerlo lo más rápido posible, sabemos que es urgente y en ello estamos. Tendremos un muy buen candidato a la presidencia del Gobierno", ha sostenido.

QUE ILLA "ESPABILE" CON EL CAMBIO CLIMÁTICO

Respecto a los episodios de lluvias torrenciales que han afectado a Catalunya estos últimos días y que han dejado dos víctimas mortales y un desaparecido, Cid ha a exigido al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, "que espabile para hacer frente al cambio climático".

"Si la ciencia y los hechos nos demuestran los impactos que tiene en la Catalunya de hoy el cambio climático, ¿por qué el presidente de la Generalitat sigue reclamando la ampliación del aeropuerto?", ha agregado, y ha pedido que el Govern adapte las nuevas infraestructuras a un clima que está cambiando para reducir los impactos.