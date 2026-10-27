Cid (Comuns) defiende el acuerdo con el PSC "para parar los pies" a Vox y a PP en el Senado

El portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid, en declaraciones a periodistas - EUROPA PRESS

BARCELONA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de los Comuns en el Parlament y jefe de campaña de Comuns-Frente Amplio para las elecciones generales del 29 de noviembre, David Cid, ha defendido el acuerdo de su formación con el PSC de retirar sus candidaturas de Girona, Lleida y Tarragona al Senado "para parar los pies a Vox y a PP".

En declaraciones a periodistas en la Cámara catalana este martes tras anunciar el acuerdo, Cid ha afirmado que el pacto con los socialistas se ha alcanzado en respuesta al "movimiento absolutamente vergonzoso de Feijóo y Abascal de intentar que Vox por primera vez tenga senadores electos desde Catalunya".

"Había el riesgo de que Vox, una fuerza de extrema que quiere acabar con nuestra lengua, con el catalán, que quiere acabar con las instituciones catalanas, con nuestro autogobierno, tuviera representantes en el Senado desde Catalunya", ha sostenido.

Por ello, ha defendido que la voluntad de los Comuns es que haya una mayoría de progreso en la Cámara alta y ha agregado: "Seremos la fuerza decisiva del Congreso desde Catalunya como lo fuimos en 2023, pero sí que creíamos que teníamos que hacer este gesto de responsabilidad".

Y ha reivindicado la necesidad de "un gran resultado de los Comuns y del Frente Amplio en el Congreso" para que vuelva a haber un Gobierno de izquierdas.

Los Comuns se comprometen así a retirar sus candidaturas al Senado en las circunscripciones de Girona, Lleida y Tarragona a favor de las del PSC, y el PSC, por su parte, se compromete a designar un senador a propuesta de los Comuns, que será por designación autonómica y no irá en las listas.