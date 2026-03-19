Cid (Comuns) defiende negociar para los Presupuestos cosas que no "dependan de terceros"

Archivo - El portaveu dels comuns en el Parlament, David Cid, interviene durante la tercera jornada del Debate de Política General, en el Parlament de Catalunya, a 9 de octubre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid, ha defendido este jueves que en las negociaciones para los Presupuestos con el Govern, las condiciones que se fijan no "dependan de terceros" o de lo que pueda pasar en el Congreso.

Lo ha dicho en una entrevista en 'Ser Catalunya' recogida por Europa Press, en referencia implícita a las condiciones de ERC para negociar las cuentas de la Generalitat, especialmente por la gestión del IRPF.

"Como fuerza política catalana somos poco amigos de situar negociaciones que dependen de terceros o de lo que ocurra en el Congreso", ha afirmado.

"NO SE HA ROTO NADA"

El portavoz parlamentario ha dicho que el acuerdo del Govern con ERC constata que "no se ha roto nada" y espera que puedan cerrar un acuerdo en las próximas semanas, y ha instado a ambas partes a aprovechar la mayoría de izquierdas en el Parlament, que ve como una excepción.

"La gente lo que quiere es llegar a fin de mes, quiere soluciones, y cuando las izquierdas tenemos mayoría y no somos capaces de ponernos de acuerdo, al final la gente nos enviará a freír espárragos. Catalunya tiene una excepción, que creo que vale la pena mantener", ha reflexionado.

También ha celebrado que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, haya decidido no anticipar elecciones: "Dentro de la mala noticia creo que es lo que toca".

PACTOS CON EL GOVERN

Cid ha insistido en que, tras la retirada del proyecto de Presupuestos, los Comuns pactaron con el Govern que se cumplieran de igual forma los acuerdos suscritos para su apoyo al proyecto, y que así se ha de ver reflejado en el suplemento de crédito de cerca de 6.000 millones que el Ejecutivo ha aprobado este jueves.

También medidas como la limitación de compras especulativas: "Tenemos el compromiso de que esto saldrá adelante. Al menos el compromiso del Govern. Lo que queremos es que sea un proyecto compartido del conjunto de izquierdas", ha añadido.