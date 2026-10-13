Cid (Comuns) descarta que el acuerdo ERC-Podemos impacte en sus relaciones en el Parlament

El portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid, con el diputado Andrés García Berrio - EUROPA PRESS

BARCELONA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid, ha descartado este martes que el acuerdo entre ERC y Podemos de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre impacte en las relaciones de su grupo con los republicanos en la Cámara catalana.

"Lógicamente tenemos competidores electorales, pero nosotros no confundimos nunca el enemigo. Tenemos claro quién es el adversario de cara al 29N. El adversario se llama Feijóo y Abascal, PP y Vox", ha subrayado en rueda de prensa el Parlament.

COLABORACIÓN ENTRE LA IZQUIERDA

Ante esto, ha manifestado la disposición de su partido a seguir colaborando en el Parlament "con las fuerzas políticas de izquierda", asegurando que "no tendría sentido que fuera de otra manera".

"Es lo que siempre hemos puesto por delante y lo que haremos", ha recalcado Cid, que ha puesto en valor la figura de Ada Colau como posible candidata del Frente Amplio a las generales.

Frente a un PP y Vox a los que acusa de querer recortar derechos, el portavoz de la formación ha defendido que desde el Frente Amplio buscan ampliarlos, y ha asegurado que Colau quiere que su candidatura sea "lo más amplia posible".

MARCA PROPIA EN LAS 4 PROVINCIAS

"Trabajamos con muchos actores, queremos hacerlo aún más grande. Y con esta voluntad seguiremos trabajando hasta el último minuto", ha añadido.

Asimismo, ha aclarado que en las elecciones generales en Catalunya se presentarán bajo la marca Comuns en las 4 circunscripciones.