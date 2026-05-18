Cid (Comuns) insiste en actualizar su acuerdo de Presupuestos: "No damos el acuerdo por hecho"

El portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid, en una rueda de prensa este lunes - EUROPA PRESS

BARCELONA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid, ha insistido en que los Comuns quieren actualizar y mejorar el acuerdo que alcanzaron en febrero con el Govern para la aprobación de los Presupuestos: "Nosotros no damos el acuerdo por hecho. Entiendo que ERC está en la recta final, pero a nosotros todavía nos queda trabajo por hacer", ha dicho en una rueda de prensa este lunes.

Cid ha afirmado que ya hicieron un muy buen acuerdo en febrero, pero que ven necesario actualizarlo porque creen que serán unas cuentas para toda la legislatura: "Estos ya no son los presupuestos de 2026, son como mínimo los de 2027 y me atrevo a decir que son los de 2028".

Sobre las declaraciones del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, recordando que ya habían cerrado un acuerdo con los Comuns, ha respondido: "Es verdad que nosotros tenemos un acuerdo, pero también el propio presidente ha dicho varias veces que debía mejorarse. Si el acuerdo ya estuviera hecho, no sé por qué me convocan hoy a Economía", ha añadido.

Los Comuns se reunirán este mediodía con la consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alícia Romero, y abordarán sus demandas para su 'sí' a las nuevas cuentas públicas, y posteriormente, la dirección del partido se reunirá para evaluar el estado de las negociaciones.

DEMANDAS EN VIVIENDA

El portavoz parlamentario ha repasado las principales demandas de su partido para aprobar las nuevas cuentas, que pasan por ampliar los recursos y nuevas medidas en vivienda, reformular la R-Aeroport y aplicar la Tasa Zucman.

En vivienda, reclaman que se destinen 2.500 millones a vivienda esta legislatura, 1.500 millones de recursos propios y 1.000 de créditos del Institut Català de Finances (ICF), además de aprobar una proposición de ley para movilizar más vivienda de protección oficial (VPO) reconvirtiendo bajos comerciales y oficinas a viviendas con protección permanente.

Además, los Comuns ven necesario crear una Dirección General del Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica que gestione las multas contra el incumplimiento de la ley de vivienda, y sobre el calendario del acuerdo para limitar la compra especulativa, ha dicho que puede acelerarse en función de lo que pase "los próximos días".

También plantean que el aumento de la dotación de la ley de barrios que en febrero acordaron para 2026 (pasar de los 200 millones anuales que preveía el Govern a 400 millones), se mantenga para 2027 y 2028.

R-AEROPORT Y TASA ZUCMAN

Más allá de las medidas en vivienda, la R-Aeroport es otra de sus condiciones: Cid defiende que debe replantearse el proyecto y reconvertir la línea para que no sea "solo para los 'guiris', sino para los trabajadores" y que se extienda hacia el Vallès Oriental y Occidental (Barcelona).

Preguntado por la línea orbital ferroviaria, cuyo impulso han acordado el Govern y ERC, ha valorado positivamente el acuerdo: "Prefiero que planifiquen trenes que no aeropuertos", ha ironizado, añadiendo que es compatible planificar esta nueva línea con mejorar la actual red de Rodalies.

Otra demanda es el impulso, desde el Parlament, para llevar al Congreso, de una proposición de ley para la aplicación de la Tasa Zucman, que plantea un impuesto mínimo anual del 2% sobre el patrimonio de las grandes fortunas que superen los 100 millones de euros.