Cid (Comuns) insiste en que Sánchez es el que debe dar explicaciones y no Illa

El portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid - EUROPA PRESS

BARCELONA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid, ha insistido en que debe ser el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el que dé explicaciones sobre las investigaciones judiciales al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, y no el presidente de la Generalitat, Salvador Illa.

Lo ha manifestado en rueda de prensa en la Cámara catalana después de que la Junta de Portavoces de este martes haya descartado que en el pleno de esta semana se altere el orden del día para votar sobre las peticiones de comparecencia de Illa registradas por Junts, PP y Vox.

"Las explicaciones debe darlas el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE. Y creo que las debe darlas más pronto de lo que está anunciando", ha sostenido Cid, que no ve motivos por los que, de momento, Illa deba dar explicaciones basándose en los casos que se están investigando.

También ha advertido de que no harán "el caldo gordo a PP y Vox" después de que el secretario general de Junts, Jordi Turull, haya emplazado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a visitar al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont a Waterloo (Bélgica) si quiere plantear una moción de censura.

"Entiendo que también ha invitado a Vox porque van en pack. No hay moción de censura o votación que pueda salir adelante si no hay Vox. Entiendo que hablarán con Feijóo y, evidentemente, con Vox de la Ley de Amnistía, del catalán en Europa y del catalán en Baleares o el País Valencià", ha añadido.

"PP y Vox van en pack aquí y en la China", ha reiterado el portavoz parlamentario de los Comuns.

VIVIENDA

Además, ha explicado que esta martes por la tarde empezarán a negociar con el Govern el proyecto de ley alrededor de la movilización de vivienda protegida en Catalunya, concretamente en el sector terciario y en los bajos comerciales, con la voluntad de que puedan cerrarlo antes de que termine este periodo de sesiones.

Cid ha asegurado que también trabajan con el objetivo de que la dirección general de Disciplina de Vivienda que acordaron impulsar con el Govern esté en marcha este julio.