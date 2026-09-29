Cid (Comuns) pide al Govern dar respuestas a la "Catalunya de 2026" en vivienda, trenes y servicios

El portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid - EUROPA PRESS

BARCELONA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid, ha instado este martes al Govern de Salvador Illa a dar respuestas con sus políticas en materia de vivienda, trenes y servicios públicos --educación y sanidad-- para la "Catalunya de 2026, no la de 2030 ni la de 2040".

Horas antes de que empiece el Debate de Política General en la Cámara catalana, ha explicado que reclamarán al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que deje de quedarse "a medio camino" en estos ámbitos, sobre todo en vivienda.

"El Govern tiene mucho trabajo que hacer en materia de vivienda y en cuestiones a las que, claramente, no está dando respuesta ni a la sociedad catalana ni a los acuerdos que tiene con nosotros", ha subrayado.

Así, le pedirán que ponga en marcha la unidad para mediar en los desahucios "pendiente desde hace más de un año y medio".

También le emplazarán a hacer cumplir la Ley del derecho a la vivienda teniendo en cuenta que --según Cid-- sólo se han aplicado 12 sanciones en dos años.