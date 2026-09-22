Cid (Comuns) pide a Illa concreciones en Educación y ve "publicitaria" su propuesta sobre la IA

El portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid, en una rueda de prensa - EUROPA PRESS

BARCELONA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid, ha pedido este martes al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, medidas concretas en el ámbito educativo y ha tildado de "campaña publicitaria" su propuesta para prohibir el uso de la inteligencia artificial (IA) en los centros educativos hasta los 14 años.

"Estamos ante uno de los Governs que hace más anuncios por minuto", ha criticado en una rueda de prensa en la Cámara catalana en la que ha apuntado que la semana pasada el gran titular de Illa era la climatización de todas las aulas en 2030 tendríamos y esta semana es que se acabará con la IA hasta los 14 años.

"Es necesario un acuerdo de país con la comunidad educativa y fijar las prioridades. Es decir, un orden claro. Se puede estar de acuerdo o no, y estamos dispuestos a debatir. Nosotros tenemos muy claro cuáles son las dos grandes prioridades", y ha insistido en la bajada de las ratios y la climatización de las escuelas en un calendario que sea razonable.

El portavoz ha afirmado que si se dice que se bajarán las ratios en 2040 la ciudadanía percibe que se le está "tomando el pelo"; por ello, ha recomendado a Illa dejarse de campañas publicitarias y concretar medidas que la ciudadanía perciba a finales de este mismo año.

Cid ha asegurado que su formación presentará una batería de 12 propuestas para el ámbito educativo con las que los Comuns reclamarán un "cambio de rumbo" para poner la escuela pública en el centro.

"PSC, ERC y Junts han compartido un modelo que nosotros entendemos que es un error, que es ir cerrando líneas en la escuela pública mientras se mantienen o aumentan en la escuela concertada", ha agregado.

"30 DESAHUCIOS AL DÍA"

Cid ha lamentado el suicidio de una mujer en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) tras ser desahuciada y ha afirmado: "Hay unos responsables, que son Cerberus y Banc Sabadell, pero también hay unos corresponsables, en este caso, Junts, PP y Vox que impidieron que se mantuviera la moratoria de desahucios".

El portavoz ha señalado que en Catalunya hay "30 desahucios al día", y lo ha tildado de drama y fallo de país y de las instituciones.

Por ello, ha instado al PSOE a recuperar el decreto de moratoria que se tumbó en el Congreso, "que todo el mundo se retrate", y que se permita recuperar la prórroga de los contratos de alquiler, mantener el tope del precio de la vivienda y avanzar también hacia el alquiler indefinido.

También en el ámbito de los desahucios, Cid ha señalado que "se están aumentando de manera exponencial las sanciones a quien se manifiesta pacíficamente para intentar evitar un desahucio debido a un cambio de criterio de la Conselleria de Interior a la hora de aplicar la ley mordaza".

Y ha cifrado en 338 las sanciones en los últimos cinco meses, y ha zanjado: "Es necesario que de una vez por todas, y lo hemos dicho muchas veces desde los Comuns, el Govern de la Generalitat se ponga al lado del más débil, y el más débil son los vecinos".

APLICACIÓN DE LA AMNISTÍA A PUIGDEMONT

Preguntado sobre la Amnistía, Cid ha afirmado que espera "poder por fin debatir en el pleno del Parlament" con el expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont.

"Es evidente que es necesario que, de una vez por todas, los jueces dejen de jugar a la política y el Tribunal Supremo deje de ser una especie de segunda cámara del PP y de Vox y aplique la ley de amnistía", ha concluido.