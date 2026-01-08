Cid (Comuns) pide a Junts valorar la "cantidad ingente de recursos" de la nueva financiación

Archivo - El portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid, en una imagen de archivo en el Parlament - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid, ha emplazado este jueves a Junts a que estudie y conozca el detalle del nuevo modelo de financiación autonómica y lo valore en su justa medida, especialmente por la "cantidad ingente de recursos" que supondrá para Catalunya.

Lo ha dicho en una rueda de prensa desde el Parlament, y tras la reunión en la Moncloa entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de ERC, Oriol Junqueras, sobre el modelo de financiación autonómico, que según el líder republicano blinda el principio de ordinalidad y supondrá cerca de 4.700 millones de euros más al año para la Generalitat.

"Emplazar a todos los partidos catalanes, y pienso especialmente en Junts, a estudiar, a conocer en detalle esta propuesta de financiación, y a valorarla en su justa medida. Especialmente teniendo en cuenta la cantidad ingente de recursos que debe permitir blindar los servicios públicos del país", ha reclamado Cid.

En este sentido, les ha emplazado a escoger bando ante el "griterío" que ha augurado que se producirá las próximas horas y semanas por parte de la derecha y la extrema derecha española.

"¿Quieren situarse en un córner, junto a este griterío, o quieren situarse junto a más recursos públicos para Catalunya para blindar los servicios públicos como son sanidad, educación y también vivienda?", ha preguntado a los juntaires.

SERVICIOS PÚBLICOS

Para los Comuns, estos recursos de más deben servir "sí o sí, necesariamente, para blindar los servicios públicos", el estado del bienestar, la educación y la sanidad pública, y para impulsar, en paralelo, un nuevo pilar del estado del bienestar: las políticas de vivienda.

"Este volumen ingente de nuevos recursos que llegarán a Cataluña, en definitiva, deben servir para blindar servicios públicos, sanidad, educación y para impulsar las políticas de vivienda en el país", ha valorado.

MODELO CADUCADO

El portavoz parlamentario ha sostenido que la reforma del modelo de financiación era una larga reivindicaciones de los Comuns, y que era "imprescindible" actualizar un modelo caducado desde 2014, y que se blindara el principio de ordinalidad y contemplara la singularidad de Catalunya.

"Es muy importante también que Catalunya consiga victorias, que consiga avances, por tanto, para nosotros es una buena noticia que se llegue este acuerdo", y ha celebrado.