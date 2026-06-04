El Ciemen pide que el catalán sea "la lengua principal" en la visita del Papa a Barcelona

Archivo - La Torre de Jesús de la Sagrada Familia durante un amanecer en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Centre Internacional Escarré per a les Minories Ètniques i a les Nacions (CIEMEN) ha pedido que el catalán sea "la lengua principal" en la visita del Papa León XIV a Barcelona ya que consideran que una presencia residual del catalán en la visita sería, según afirman, incompatible con el respeto que merece la lengua propia de Catalunya.

"Resulta especialmente paradójico que, más de sesenta años después del Concilio Vaticano II impulsado por Juan XXIII, que promovió el acercamiento de la Iglesia a los pueblos y lenguas de los fieles, se pretenda relegar el catalán a un papel secundario en una celebración de esta trascendencia celebrada en Catalunya", ha apuntado el CIEMEN en un comunicado este jueves.

También piden a las instituciones públicas catalanas que asuman la "responsabilidad" que les corresponde en la defensa de los derechos lingüísticos y que exijan el respeto y la centralidad del catalán en todos aquellos eventos internacionales que tienen lugar en Catalunya.