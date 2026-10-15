Cimalsa ofrece cuatro espacios de oficina en la estación de buses de Lleida

LLEIDA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cimalsa ha abierto un procedimiento para la comercialización de cuatro espacios de oficinas ubicados en la primera planta de la estación de buses de Lleida, informa la Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica en un comunicado este jueves.

Los espacios tienen una superficie de entre 27 y 78 metros cuadrados y disponen de climatización, cuadro eléctrico propio e instalaciones preparadas para conexiones de telecomunicaciones e internet, y el precio mínimo es de 8 euros por metro cuadrado al mes más impuestos.

Los interesados pueden presentar oferta por uno o varios espacios, aunque la misma empresa o grupo empresarial solo podrá ocupar un máximo de dos oficinas.