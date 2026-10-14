Bruselas evita valorar la incursión de Marruecos en aguas territoriales españolas y anima a Madrid y Rabat a aclararlo

Archivo - Banderas de la UE frente al edificio Europa, sede del Consejo Europeo y del Consejo de la UE - CONSEJO EUROPEO - Archivo

BRUSELAS, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha evitado este miércoles pronunciarse sobre la incursión de Marruecos en aguas territoriales españolas durante la crisis migratoria de Ceuta y ha remitido a las autoridades de ambos países para "esclarecer" lo sucedido, al tiempo que ha defendido la relación con Rabat, al que considera "un socio importante y estratégico" de la Unión Europea.

"Corresponde a las autoridades españolas y marroquíes esclarecer los hechos relacionados con el incidente", ha señalado la portavoz jede del Ejecutivo comunitario, Paula Pinho, durante una rueda de prensa desde Bruselas, después de ser preguntada por la entrada de varios buques de la Marina marroquí en aguas de Ceuta los pasados 30 y 31 de julio, al mismo tiempo que se producía la entrada masiva de migrantes en la ciudad autónoma.

Bruselas tampoco ha aclarado si el Gobierno español informó a la Comisión Europea de lo ocurrido ni, en caso afirmativo, cuándo se produjo esa comunicación. "Vamos a estudiar el asunto", ha añadido la portavoz comunitaria sobre el incidente en aguas territoriales españolas.

Por su parte, el portavoz de Exteriores de la UE Anouar el Anouni ha insistido en la importancia de la cooperación entre la Unión Europea y Marruecos, al que ha definido como "un socio importante y estratégico", especialmente en materia migratoria.

"La cooperación de la UE con Marruecos en materia de migración es amplia y se desarrolla en el marco de nuestra asociación global, que resulta mutuamente beneficiosa", ha defendido, celebrando la "estrecha cooperación entre España y Marruecos" para responder a la situación migratoria y garantizar el retorno de aquellas personas que entraron de manera irregular a territorio europeo.

"Estamos trabajando para seguir reforzando y elevar nuestra relación hasta convertirla en una asociación global y estratégica", ha concluido el portavoz.