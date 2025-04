Cinco eurodiputados españoles piden a Kallas "mayor compromiso" tras la detención de Hamdan Ballal

Piden que la UE suspenda colaboraciones culturales con organizaciones israelíes por la agresión al cineasta

BARCELONA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de 32 eurodiputados del Parlamento Europeo han pedido en una carta a la Alta Representante de Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, "un mayor compromiso diplomático" de la Unión Europea tras la detención por parte de Israel del cineasta palestino Hamdan Ballal, codirector del oscarizado documental 'No Other Land' sobre la ocupación militar de Cisjordania.

Concretamente, lo han pedido 15 eurodiputados de The Left, 13 de los Verdes, 2 del grupo S&D y 1 de Renew Europe, entre los que se encuentran los eurodiputados españoles Jaume Asens (Verdes), Estrella Galán (The Left), Hana Jalloul (S&D), Isa Serra (The Left) y Vicent Marzà (Verdes).

En la misiva a la que ha tenido acceso Europa Press, critican la agresión por parte de colonos israelíes a Ballal y la posterior detención forzosa: "Aunque ya ha sido liberado, no podemos pasar por alto que resultó herido y que su detención ilegal en una instalación militar israelí constituye una grave violación de los derechos humanos y del derecho internacional".

Consideran que la detención ilustra "un patrón generalizado de impunidad" en algunas regiones, que ven intensificado, por lo que reclaman establecer misiones internacionales permanentes de observación en zonas vulnerables como Masafer Yatta.

EXIGIR RESPONSABILIDADES

Solicitan además que la UE denuncie públicamente el ataque y se exijan responsabilidades a sus autores y que se cree un registro para documentar "todas las desapariciones y detenciones que contravienen las normas humanitarias y de derechos humanos".

Consideran necesario un mayor compromiso diplomático para proteger la población palestina, cosa que debería implica, a su juicio, que la UE suspenda las colaboraciones culturales con organizaciones israelíes "que apoyan la censura o reprimen las voces críticas con respecto a la ocupación".

"Las declaraciones por sí solas ya no son suficientes. Es crucial tomar medidas firmes y consecuentes contra quienes oprimen y atacan a los defensores de la libertad de expresión y la justicia", concluyen.