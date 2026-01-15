La cineasta Carla Simón recibirá el premio especial del Brain Film Festival 2026

Archivo - La directora de cine Carla Simón posa para Europa Press, a 21 de octubre de 2022, en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

La cineasta Carla Simón recibirá el Premio Especial del 9 Brain Film Fest, que se celebrará del 11 al 15 de marzo en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), en reconocimiento a una filmografía profundamente conectada con la memoria, las emociones, la identidad y las relaciones familiares, temas centrales en la comprensión de la condición humana y del funcionamiento del cerebro.

Simón recibirá el galardón en la inauguración del festival el 11 de marzo y el festival proyectará por primera vez juntas sus tres películas, 'Estiu 1993', 'Alcarràs' y 'Romería', ha informado este jueves el festival y la Fundación Pasqual Maragall en un comunicado.

Según los directores del festival, Cristina Maragall --también presidenta de la Fundación Pasqual Maragall-- y Albert Solé, la obra de Simón "ha contribuido de manera decisiva a construir un imaginario colectivo íntimo y honesto sobre la memoria, el duelo y los vínculos familiares, con una mirada sensible que conecta con las emociones y los procesos mentales".

El Premio Especial del festival se otorga anualmente a una persona del mundo de la cultura que, con su obra, haya ejercido una influencia significativa en el imaginario colectivo en torno a las temáticas del cerebro y en ediciones anteriores lo han recibido Isabel Coixet, Carme Elias, Maite Alberdi y Nicolas Philibert.

Carla Simón ha recibido galardones en su carrera como el premio a la mejor ópera prima en la Berlinale para 'Estiu 1993', que también obtuvo el Goya a la mejor dirección novel; el Oso de Oro para 'Alcarràs' en la Berlinale y 6 Gaudí para esa película, así como el Premi Nacional de Cultura y el Premio Nacional de Cinematografía.