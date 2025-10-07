El Círcol de Badalona (Barcelona) no alquilará la sala para una función del musical sobre Jubany

BARCELONA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El teatro El Círcol de Badalona (Barcelona) se ha desvinculado "totalmente" este martes del musical de la compañía Blanc i Negre 'Em dic Helena Jubany' y no alquilará la sala para la función prevista el 26 de octubre, han informado a Europa Press fuentes del teatro.

"Pese a que en su momento se realizó un alquiler de espacio a una productora, no teníamos conocimiento de la temática del espectáculo ni su contenido", ha dicho en un comunicado tras oponerse al estreno la familia de Jubany, asesinada en diciembre de 2001 en Sabadell (Barcelona).

UNA SOLA FUNCIÓN

Fuentes del teatro han precisado a Europa Press que la obra solo se iba a representar un día en El Círcol, y han dicho que en la ficha que les facilitó la compañía solo se titulaba 'Em dic Helena'.

El teatro ha añadido que la productora "no ofreció la transparencia necesaria", por lo que la sala se desvincula del proyecto, y ha lamentado cualquier daño o malentendido que haya podido causar, especialmente a la familia.

El espectáculo no forma parte de la programación oficial del teatro, disponible en su web, por lo que "las entradas no han estado nunca a la venta" desde su plataforma.