El 'Circuito 3x3 CaixaBank' de baloncesto urbano inicia su temporada 2026 este abril

Fechas del 'Circuito 3x3 CaixaBank' 2026 - CAIXABANK

BARCELONA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El 'Circuito 3x3 CaixaBank' de baloncesto urbano, impulsado por la Federación Española de Baloncesto y CaixaBank, iniciará su temporada 2026 este abril y recorrerá 11 ciudades, tras cerrar en 2025 una edición con 3.856 jugadores y jugadoras y más de 45.000 visitantes.

Esta temporada arranca el domingo 19 de abril en Madrid y se extenderá hasta el 3 de octubre, con el cierre de temporada en Málaga, con una propuesta de actividades enfocada en reforzar "la participación multitudinaria, fomentar la igualdad a través del deporte e incrementar el impacto social positivo", informa CaixaBank este martes en un comunicado.

Durante estos meses, el circuito hará parada en San Fernando (2 de mayo), Vigo (16 de mayo), Salamanca (23 de mayo), Santander (30 de mayo), Vitoria-Gasteiz (7 de junio), Pamplona (29 de agosto), Guadalajara (5 de septiembre), Cáceres (13 de septiembre) y Valladolid (19 de septiembre).

Bajo el lema 'Juega y Vive el Baloncesto' cada parada amplía su oferta con actividades participativas y de entretenimiento para todos los públicos.

Esta 14ª edición sigue apostando por un modelo abierto en el que pueden participar personas de todas las edades, géneros y condiciones físicas.