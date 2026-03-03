CircuitX invita a empresas catalanas a sumarse al proyecto y escalarlo a otros circuitos

De I a D, John Hoffman (GSMA), Francesc Fajula (MWCapital) e Ignasi Armengol (Fira Circuit), en la sesión celebrada en el MWC - EUROPA PRESS

Fira Circuit, GSMA y MWCapital enmarcan el proyecto en el ecosistema innovador catalán

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 3 (EUROPA PRESS)

Fira Circuit, GSMA y MWCapital, impulsores de CircuitX, han invitado a las empresas catalanas a sumarse a esta iniciativa cuya finalidad es acelerar la adopción de tecnología móvil en el motorsport y hacerla extensible a otros circuitos, durante un acto este martes en el Mobile World Congress, que se celebra hasta el jueves en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

Ha presentado el acto el director de GSMA, John Hoffman, quien se ha referido a la demostración que se llevó a cabo este domingo, en vísperas del MWC, en el circuito en Montmeló (Barcelona) y quien ha asegurado que el proyecto demuestra que la conectividad puede transformar el motosport.

Esa demostración incluyó datos de carrera en tiempo real, retransmisiones en directo, operaciones con drones de seguridad y vigilancia, experiencias inmersivas de realidad aumentada (RA) y virtual (RV), conducción remota de un vehículo a pista mediante redes 5G, y se ha exhibido un monoplaza de Fórmula E.

"Hoy, con Circuit X, esa visión no es solo una visión, es una realidad. No es un concepto, es un proyecto integrado de la colaboración", ha dicho Hoffman, quien ha agradecido la labor de los partners antes de dar paso al director general de Fira Circuit, Ignasi Armengol, y el ceo de MWCapital, Francesc Fajula, quienes han mantenido un diálogo sobre CircuitX.

"Hace un año tuvimos esta visión de transformar el Circuito de Catalunya en una aplicación innovadora y tecnológica para todas las compañías. Y solo un año después hemos tenido una gran demostración de lo que la tecnología puede hacer por el Circuito", ha dicho Fajula.

El ceo de MWCapital ha enmarcado este proyecto en el ecosistema de innovación de Barcelona y Catalunya: "Tenemos nueve partners en diferentes temas y cuatro son de Catalunya. Es muy importante para nosotros que todas las empresas en Catalunya sientan que son bienvenidas al Circuit".

Por su parte, Armengol ha dicho que CircuitX es solo el inicio de un proyecto en motosport pues "la idea es la diversificación de los circuitos de Catalunya, que se vuelva un mundo de diferentes eventos, como la música", y confía en que este recinto de Montmeló se convierta en modelo de otros circuitos que también pueden hacer otras actividades.

El director general de Fira Circuit ha destacado la importancia de la conectividad no solo "porque en algunos momentos, el recinto reúne a más de 100.000 personas al mismo tiempo", sino también porque en la Fórmula 1, la conexión del equipo en tiempo real es muy fundamental.

NTT Y AL KAMEL SYSTEM

Tras la emisión de un video con imágenes de Circuit Barcelona-Catalunya, han intervenido Aruxhi Srivastana (NTT Data) y Eric Ernst (Al Kamel Systems), quienes se han referido a la importancia de que la oferta de CircuitX sea accesible digitalmente a los fans, así como las oportunidades de networking que se abren en el recinto.

También se han mostrado interesados en proveer la tecnología a CircuitX y escalarlo a diferentes circuitos.