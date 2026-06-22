Circulación interrumpida toda la R3 por incidencia en infraestructura de La Garriga (Barcelona)

Archivo - Viajeros cogen un tren en la Estación de Sants en Barcelona - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La circulación de toda la línea R3 de Rodalies está interrumpida por una incidencia en la infraestructura entre La Garriga y Les Franqueses del Vallès (Barcelona) desde este lunes a primera hora.

Rodalies ha ampliado el servicio alternativo por carretera a toda la línea, ha informado Rodalies en un comunicado.

También está cortada la R14 entre Reus y Vinaixa (Tarragona) por un incendio cercano a la zona de vías e incidencia en la infraestructura en la estación de Montblanc (Tarragona), causado por un robo de cobre.