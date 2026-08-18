Circulación por una vía en 6 líneas de Rodalies por un atropello entre Vilanova y Sitges (Barcelona)

Archivo - Viajeros cogen un tren en la Estación de Sants, en Barcelona, Catalunya (España), en una imagen de archivo - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La circulación de trenes de las líneas R2 Sud, R13, R14, R15, R16 y R17 se realiza por vía única este martes por la mañana a causa de un atropello entre Vilanova i la Geltrú y Sitges (Barcelona), ha informado Rodalies en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

En la línea R2 Sud se ha reducido a la mitad el servicio, de forma que circulan dos trenes por hora en lugar de cuatro.

El incidente, que se ha registrado a las 10.25 horas, también causa retrasos en los trenes regionales de entre media hora y una hora, según han informado fuentes de Renfe a Europa press.