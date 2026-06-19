El Círculo Ecuestre concederá su Medalla de Oro a Juan Antonio Samaranch a título póstumo

Archivo - El expresidente del COI Juan Antonio Samaranch Torelló en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Barcelona'92 - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Círculo Ecuestre ha anunciado que concederá su Medalla de Oro a Juan Antonio Samaranch a título póstumo, "en reconocimiento a una trayectoria excepcional", informa en un comunicado este viernes.

Además, ha destacado el apoyo de Samaranch a momentos "especialmente relevantes de la institución" y su contribución decisiva a la proyección internacional de Barcelona, Catalunya y España.

El acto de entrega será el próximo 28 de noviembre durante una cena de gala en el Palau de Congressos de Catalunya en el marco de la celebración del 170 aniversario de la entidad.

El presidente del Círculo Ecuestre, Enrique Lacalle, ha asegurado que esta distinción "es un acto de justicia, de memoria y de gratitud".

La medalla se ha concedido por el "estrecho vínculo" de Samaranch con el Círculo Ecuestre y su dimensión pública e histórica.