Cirsa compra cuatro casinos en Perú, ubicados en Lima y Cuzco

Casino New York en Lima (Perú). - CIRSA

BARCELONA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Cirsa ha anunciado la compra de cuatro casinos en Perú, tres en Lima --Casino New York, Casino Luxor y Casino Pachanga--, y uno en Cuzco --Casino Mystic--, en un comunicado este jueves.

La compra se ha hecho a través de su filial peruana, Gaming and Services, y se enmarca en el foco de "crecimiento selectivo en países clave 100% regulados".

La empresa ha asegurado que el múltiplo de la operación está en línea con operaciones anteriores realizadas y que se financiará con efectivo disponible, por lo que no tendrá un impacto significativo en el apalancamiento.