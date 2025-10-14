Cirsa formaliza ante la CNMV la fijación de precio de la emisión de bonos sénior por mil millones

Archivo - Fachada de la Sede de Cirsa en Terrassa (Barcelona). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cirsa ha informado este martes de la fijación del precio de la emisión de bonos sénior de tipo fijo garantizados por importe principal de 575 millones de euros con un cupón del 4,875% y con vencimiento en 2031 y de bonos sénior garantizados a tipo variable por importe principal de 425 millones y con vencimiento en 2032, explica la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores en un comunicado (CNMV).

La emisión se llevará a cabo a través de la filial Cirsa Finance International S.à r.l. y los intereses de los bonos a tipo variable se devengarán a un tipo equivalente al Euribor a tres meses más 300 puntos básicos anuales, revisado trimestralmente; la fijación de precios ha sido calificada como "existosa" por Cirsa.

La emisión de los bonos está sujeta a las condiciones de cierre habituales, y se espera que la liquidación tenga lugar aproximadamente el 28 de octubre de 2025.

Los fondos obtenidos con la emisión serán utilizados por el emisor, junto con la tesorería disponible, para amortizar la totalidad del importe principal pendiente de los bonos sénior garantizados del emisor con cupón del 10,375% y vencimiento en 2027 (los Bonos 2027 10,375%) y a pagar la prima de amortización, junto con los intereses devengados y pendientes de pago del mismo, a fecha de 10 de noviembre de 2025.

AMORTIZACIONES

También irán destinado a amortizar la totalidad del importe principal pendiente de los bonos sénior garantizados con cupón del 4,500% con vencimiento en 2027, junto con los intereses devengados y pendientes de pago del mismo, a fecha de la emisión de los Bonos, y pagar las comisiones y gastos relacionados con la oferta de los Bonos.

El importe de los fondos necesarios para la amortización de los Bonos 2027 10,375% se depositará en una cuenta bancaria segregada que genera intereses hasta que dichos fondos se apliquen a la amortización de los Bonos 2027 10,375% el 10 de noviembre de 2025.