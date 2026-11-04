Cirsa gana 128,3 millones hasta septiembre, un 73,6% más

Archivo - Fachada de la Sede de Cirsa en Terrassa, a 18 de junio de 2025, en Barcelona, Cataluña (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cirsa ha cerrado los nueve primeros meses del año con un beneficio neto de 128,3 millones de euros, lo que supone un incremento del 73,6% respecto al mismo período de hace un año, o 1,7 veces más, según un comunicado remitido este miércoles por la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Los ingresos netos de explotación han alcanzado los 1.887 millones de euros, un 10% más que entre enero y septiembre del pasado ejercicio, mientras que el resultado bruto de explotación (Ebitda) ha sido de 591,4 millones, un 7,82% más.

La deuda financiera neta del grupo se ha situado a cierre de septiembre en 2.104 millones de euros y la ratio sobre el Ebitda es de 2,7 veces.

TERCER TRIMESTRE

Cirsa ha cerrado el tercer trimestre del ejercicio en curso con un resultado neto de 33,57 millones de euros, un 48,1% más que en el mismo periodo del año anterior.

La compañía ha obtenido unos ingresos de 627,5 millones de euros, un 12% más interanual, y el Ebitda se ha situado en 195,2 millones, también un 6,78% por encima que en el tercer trimestre del año anterior.