Cirsa gana 73,9 millones hasta septiembre, el doble que un año atrás

BARCELONA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cirsa cerró los nueve primeros meses del año con un beneficio neto de 73,9 millones de euros, un 101,6% más que en el mismo periodo del año pasado, informa este martes en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Los ingresos operativos netos fueron de 1.715,6 millones de euros, un 9,7% interanual más, mientras que el Ebitda fue de 548,5 millones, un 8% más.

La empresa cerró el tercer trimestre con unos ingresos de 560,2 millones, un 5,4% más, y un Ebitda reportado de 182,8 millones, un 5,7% más.

Por otro lado, a cierre de septiembre, la ratio de deuda era de 2,6 veces, frente a las 3,2 veces de cierre de junio, y la deuda neta total era de 1.929,2 millones, frente a los 2.333 millones de junio.

La compañía ha explicado que la reducción de la deuda en 404 millones ha sido a causa de los 373 millones ingresados por la salida a bolsa el pasado julio y la generación orgánica de flujo de caja.

Ha añadido que mantiene el plan de reducción de gastos financieros y que hasta el momento ha ahorrado unos 60 millones de euros anualizados.

ADQUISICIONES

Cirsa ha explicado que el porfolio de posibles operaciones corporativas ofrecer "oportunidades muy buenas para incrementar de valor".

Así, ha dicho que en los próximos meses prevén "cerrar unos cuantos acuerdos que reforzarán significativamente" el componente de crecimiento en M&A para 2026.

GUIDANCE

Cirsa ha mejorado las previsiones de crecimiento para cierre del año hasta unos ingresos de entre 2.325 y 2.335 millones, lo que representaría una mejora interanual de entre el 8,1% y el 8,6%.

Asimismo, el objetivo de Ebitda ha pasado a ser de entre 750 y 753 millones, entre un 7,2% y un 7,7% más que en el año pasado.

Ha explicado que esta mejora se debe al impacto positivo de la estrategia de operaciones corporativas y a la estrategia de Capex "de bajo riesgo y muy eficiente".