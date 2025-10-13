Cirsa lanza una emisión de bonos senior garantizados por 1.000 millones de euros

Archivo - Fachada de la Sede de Cirsa en Terrassa, en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cirsa ha anunciado el lanzamiento de una emisión de bonos senior garantizados a tipo fijo con vencimiento en 2031 y de bonos senior garantizados a tipo variable con vencimiento en 2032 por un importe nominal agregado de 1.000 millones de euros, a emitir por su filial Cirsa Finance International.

Estos fondos serían usados por el emisor para amortizar todo el importe principal pendiente de los bonos senior garantizados con cupón del 10,375% y vencimiento en 2027 y a pagar la prima de amortización, junto con los intereses devengados y pendientes de pago del mismo, a fecha de 10 de noviembre de 2025, ha comunicado este lunes a la Comisión Nacional de Mercados y Valores (CNMV).

Asimismo, servirían para amortizar todo el importe principal pendiente de los bonos senior garantizados con cupón del 4,500% con vencimiento en 2027, junto con los intereses devengados y pendientes de pago del mismo, a fecha de la emisión de los Bonos, y para pagar las comisiones y gastos relacionados con la oferta de los Bonos.

El importe de los fondos necesarios para la amortización de los Bonos 2027 10,375%, se depositará en una cuenta bancaria segregada que genera intereses "hasta que dichos fondos se apliquen a la amortización" de estos bonos el 10 de noviembre de 2025.

La amortización de ambas modalidades de bonos "estará condicionada a la recepción del importe bruto de los fondos procedentes de la emisión de los Bonos por parte del emisor".