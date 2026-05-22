La Ciutadella del Coneixement de Barcelona arrancará a finales de 2028 tras 433 millones invertidos

Collboni junto a Urtasun, Hernández y Montserrat junto a la maqueta de la futura Ciutadella del Coneixement - EUROPA PRESS

BARCELONA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Ciutadella del Coneixement de Barcelona arrancará a finales de 2028, cuando está previsto que finalice la construcción del antiguo Mercat del Peix, a la espera de culminar el resto de equipamientos que conforman el recinto y al que Ayuntamiento, Generalitat y Gobierno han destinado 433,4 millones de euros.

Así se ha anunciado este viernes durante la constitución de la Comisión Institucional del proyecto, liderada por el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y del que forman parte el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y las conselleras de Cultura, Sònia Hernández, y de Investigación y Universidades, Núria Montserrat.

El primer edil ha destacado el "ejemplar grado de cooperación" materializado en el proyecto con el objetivo de apostar firmemente por la ciencia, la investigación y la cultura, de vital importancia tanto para Barcelona como para Catalunya y el Estado.

Asimismo, ha expresado su voluntad de "honrar y respetar el legado histórico de la ciudad" en el ámbito del conocimiento, equiparándose al resto de capitales europeas al actualizar su parque de ciencia, que ha comparado con el de Londres o el de París.

También ha asegurado que el proyecto tendrá "un beneficio directo en el bienestar de las personas y el planeta", y también en los vecinos y vecinas del barrio de la Vila Olímpica, que se verá inmerso en un proceso de mejora de su entorno.

URTASUN

Urtasun ha ensalzado la "apuesta profundamente inteligente por parte de Barcelona", alineada con los valores y objetivos del Gobierno y la Generalitat, al entender que las grandes ciudades del siglo XXI no sólo se construyen con infraestructuras, sino con cultura, conocimiento e investigación.

También ha destacado la importancia de la futura Biblioteca del Estado, con la que el Ejecutivo central participará directamente en la Ciutadella del Coneixement y que está previsto finalizar en diciembre de 2030, para "saldar una deuda con Barcelona y Catalunya".

MONTSERRAT Y HERNÁNDEZ

Montserrat ha defendido que el proyecto "consolida una visión compartida sobre el papel que Barcelona y Catalunya quieren jugar en la nueva sociedad del conocimiento", en la que las infraestructuras científicas son tan importantes como el resto de construcciones, según ella.

En este sentido, Hernández ha destacado la cultura y la ciencia como "bastiones para la democracia, que en estos momentos está seriamente amenazada en muchos lugares" permitiendo poner en valor la verdad y desarrollando el espíritu crítico de la sociedad.

La Generalitat incidirá directamente en la Ciutadella del Coneixement con la construcción del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB), que convivirá con el nuevo Institut de Biologia Evolutiva (IBE) del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y con el Agora pel Benestar de la Societat (BASW) de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) en el Mercat del Peix.

HORIZONTE 2030

Una vez finalizado el Mercat del Peix, que supone una inversión total de 171,6 millones de euros, se unirá a los cuatro edificios del parque de la Ciutadella que también tendrán un papel importante en el proyecto, y que se finalizarán a lo largo de 2027.

Son el Castell dels Tres Dragons, con una inversión de 45 millones; el Hivernacle, ya listo tras una inversión de 2,5 millones; el Umbracle, con una inversión prevista de 1,7 millones, y el Palau Martorell, con una de 7,6.

Los otros 2 equipamientos que también forman parte de la Ciutadella del Coneixement son la Biblioteca del Estado, que cuenta con un presupuesto inicial de 86 millones, y el Zoo de Barcelona, en el que se dedicarán unos 60 millones, y que se espera que estén listos a finales de 2030.

En el caso del Zoo, los 60 millones corresponden a la construcción de la pasarela inferior que conectará el parque de la Ciutadella con la Vila Olímpica, concretamente con la calle Wellington, y que se inició el mes pasado, y la construcción del Bioscope, dedicado a la divulgación.