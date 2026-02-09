La CleanTech española WtEnergy capta 10 millones en una ronda liderada por Suma Capital

Imagen grupal del equipo. - SUMA CAPITAL

BARCELONA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La CleanTech española WtEnergy, especializada en soluciones de transformación de biomasa y residuos no reciclables en energía limpia, ha cerrado una ronda de financiación por 10 millones de euros liderada por Suma Capital, a través de su fondo 'Climate Tech' SC Net Zero Ventures, explica la gestora de inversiones este lunes en un comunicado.

La inversión conseguida en la ronda, en la que también han participado Shell Ventures y el accionista existente Cemex Ventures, irá destinada a la ejecución de los proyectos en curso, la estandarización tecnológica y operativa de sus plantas y al desarrollo de nuevas aplicaciones del Syngas y la expansión de la compañía por Europa, entre otros objetivos.

La socia de Suma Capital Natalia Ruiz ha valorado que la tecnología y el equipo de WtEnergy, así como la tracción industrial que ya han demostrado "encajan plenamente con nuestra estrategia de inversión en soluciones tecnológicas con tracción probada y potencial de escalado que permiten avanzar hacia un modelo industrial más eficiente y bajo en carbono".

En concreto, la compañía desarrolla y opera su propia tecnología de gasificación, que permite transformar residuos y biomasas en Syngas, un gas renovable que es capaz de sustituir combustibles fósiles en procesos industriales intensivos en energía, ha explicado la gestora de inversiones.

El consejero delegada de WtEnergy, Andrés Ponce, ha explicado que esta ronda de financiación supone un hito clave para la empresa, y "nos permite acelerar el despliegue de nuestra tecnología a escala industrial y ayudar a nuestros clientes a recuperar energía de sus residuos, convirtiéndolos en una fuente competitiva de energía renovable y de nuevas moléculas bajas en carbono".