El Clínic de Barcelona conmemora los 50 años del primer trasplante alogénico de médula ósea

Archivo - Fachada del Hospital Clínic en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Clínic de Barcelona conmemora este martes el 50 aniversario del primer trasplante alogénico (de donante compatible) de médula ósea realizado en el centro el 12 de junio de 1976, en un acto en la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Barcelona con profesionales, pacientes e investigadores.

El trasplante supuso "un hito" que marcó el inicio de un programa asistencial que ha desempeñado un papel relevante en el desarrollo y la consolidación de este procedimiento en España y, en estos 50 años, el Clínic ha realizado 3.674 trasplantes de progenitores hematopoyéticos, de los cuales 1.860 han sido alogénicos, informan el hospital en un comunicado.

El trasplante de progenitores hematopoyéticos, conocido como trasplante de médula ósea, es un procedimiento que permite sustituir una médula ósea enferma o defectuosa por células madre sanas, las cuales pueden proceder del propio paciente (trasplante autólogo) o de un donante compatible (trasplante alogénico).