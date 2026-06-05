El clúster ChemMed pide que la UE declare Critical Chemical Site el polo químico de Tarragona

Asamblea general de ChemMed - PORT TARRAGONA

TARRAGONA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La asamblea general del clúster químico ChemMed ha abordado la importancia estratégica de que el polo industrial de Tarragona sea reconocido por la Unión Europea como Critical Chemical Site, "una calificación clave en el contexto europeo actual", informa el Port de Tarragona en un comunicado este viernes.

La reunión, que se ha celebrado en la sede del Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Tarragona, ha sido encabezada por el presidente del clúster y presidente de la Autoritat Portuària de Tarragona, Santiago J. Castellà, y por su vicepresidente y máximo representante de la Asociación de Empresas Químicas de Tarragona (AEQT), Javier Sancho.

Durante la asamblea, han destacado la necesidad de reforzar la competitividad, la resiliencia industrial y la soberanía estratégica europea y han expuesto "los esfuerzos y la labor que se está desarrollando desde la AEQT como miembro de la Critical Chemicals Alliance para lograr esta declaración".

También se ha realizado una actualización de la evolución de los diferentes proyectos que está atrayendo al clúster, relacionados con la química sostenible y que se enmarcan en el proceso de transformación verde del sector con el objetivo de avanzar hacia la neutralidad climática.

Especialmente, se trata de propuestas empresariales relacionadas con la economía circular, el reciclaje y las nuevas energías y combustibles.

PARTICIPACIONES

Durante el segundo semestre de este año, ChemMed participará en el encuentro anual de la European Petrochemical Association (Viena) y en la Argus Clean Ammonia Europe Conference (Rotterdam).

Además, de cara a principios de 2027, se celebrará la X edición del Med Hub Day, una jornada de referencia sobre logística del sector petroquímico, que organiza anualmente el Port de Tarragona.

Cabe sumar la participación en Expoquimia, el principal encuentro del sector químico en el Estado, que se ha celebrado en Barcelona del 2 al 4 de junio, donde ChemMed ha estado presente como parte del espacio Smart Chemistry - Green Industry Deal que lidera la Federación Empresarial de la Industria Química Española (Feique).