El clúster energético de la Comunidad Valenciana impulsa la Net Zero Tech 2026

BARCELONA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Clúster de Energía de la Comunidad Valenciana (CECV) se ha unido como entidad colaboradora a la próxima edición del Net Zero Tech 2026, la feria del sector de la automoción para la descarbonización e innovación, para impulsar la última edición del evento.

La colaboración permitirá "reforzar el papel de Net Zero Tech 2026 como una plataforma clave para el intercambio de conocimiento, el impulso a la innovación y la creación de sinergias", ha explicado el foro tecnológico este jueves en un comunicado.

"Contar con el CECV como colaborador supone un impulso estratégico para Net Zero Tech. Su experiencia en proyectos de innovación energética y sostenibilidad encaja con los objetivos del evento y con la visión de una industria más verde, eficiente y conectada", ha valorado.

El presidente del CECV, Ricardo Romaguera, ha señalado que este acuerdo supone "una oportunidad para seguir impulsando la transición energética".

El director de la entidad, Enrique Bayonne Sopo, lo ha destacado como una oportunidad para que la Comunidad Valenciana siga siendo un "referente" en soluciones energéticas.