El Clúster MAV impulsa 8 proyectos de I+D colaborativa con 38 organizaciones

BARCELONA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Clúster MAV ha presentado ocho proyectos de I+D colaborativa en la convocatoria 2025 de Agrupaciones Empresariales Innovadoras del Ministerio de Industria y Turismo, con la participación de 38 organizaciones, de las cuales 18 son miembros de la entidad, informa en un comunicado este jueves.

Entre las entidades participantes están Comsa, Repsol, Elisava, ISGlobal, el Hospital Clínic de Barcelona, Celsa Group, Aimplas, CIM UPC, DANNA, Zertifier, Flexiic e inèdit.

Los proyectos, que suman un presupuesto de 2,7 millones de euros, abordan retos estratégicos como la trazabilidad de los materiales de construcción, la refrigeración pasiva, la fabricación híbrida o la impresión 3D de tejido óseo.

También la gestión documental inteligente con inteligencia artificial (IA) generativa, el monitorazgo no invasivo en salud, la logística inteligente con IA y blockchain y el desarrollo de soluciones acústicas sostenibles.

"Los proyectos reflejan la capacidad del Clúster MAV para generar alianzas estratégicas e impulsar soluciones tecnológicas de alto impacto", ha explicado el ente.