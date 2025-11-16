El Clúster de Residus de Catalunya prueba la figura del gestor de residuos en obras - DEPARTAMENT DE EMPRESA

BARCELONA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Clúster de Residus de Catalunya (CREC) ha desarrollado una prueba piloto de nuevos modelos de negocio basados en la economía circular para el sector de la construcción, mediante la figura del gestor de residuos, encargado de la correcta supervisión de la separación de residuos generados.

Esta prueba ha constatado las ventajas medioambientales de esta nueva manera de operar, con una reducción de emisiones de CO2 de hasta el 83%, informa el Departament de Empresa y Trabajo de la Generalitat en un comunicado este domingo.

Este proyecto ha contado con el apoyo de la agencia para la competitividad de la empresa del Departament de Empresa y Trabajo, Acció, mediante 64.000 euros de la línea de ayudas a proyectos de iniciativas de refuerzo de la competitividad.

La construcción es la principal actividad económica productora de residuos en la UE, con un 38% del total por lo que, esta prueba piloto, ha consistido en la introducción de la figura de este gestor como máximo responsable para la segregación de residuos y persona que se encarga de decidir qué materiales hay que separar y coordinar la logística de la valorización de residuos generados.

La Cluster Manager del CREC, Carmen López-Quintana, ha destacado que hay que "trabajar para encontrar modelos de negocio circulares y sumar esfuerzos para su valorización", y ha apuntado que se ha hecho un trabajo previo de estudio con todos los actores de la cadena de valor de residuos para entender qué tipología de materiales y residuos se generar y como reaprovecharlos de manera eficiente.

Por su parte, la project manager del CREC, Clàudia Lorente, ha remarcado que, pese a que "el coste económico aumenta ligeramente, queda plenamente compensado por los beneficios ambientales, sociales y estratégicos.

La prueba piloto se ha realizado en una obra impulsada por Calaf Constructora y las conclusiones destacan la importancia de la figura del gestor de residuos para garantizar una segregación constante y organizada de la obra y para facilitar la coordinación, el cumplimiento normativo.