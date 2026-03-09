El COAC presenta una herramienta interactiva para reivindicar el legado arquitectónico de Gaudí

'Constel·Lació Gaudí. Una Arquitectura Colectiva', nueva herramienta interactiva que homenajea el legado arquitectónico de Antoni Gaudí
Europa Press Catalunya
Publicado: lunes, 9 marzo 2026 19:47
BARCELONA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) ha presentado este lunes 'Constel·lació Gaudí. Una arquitectura colectiva', una herramienta interactiva que homenajea el legado arquitectónico de Antoni Gaudí y de sus colaboradores, en el marco de la conmemoración del Año Gaudí, informa en un comunicado.

La propuesta, presentada en el Centre Obert d'Arquitectura y comisariada por Josep Maria Montaner e Isabel Aparici, ilustra este vínculo a través de un gráfico donde aparecen la Casa Vicens, Palau Güell, Casa Batlló, Casa Milà, Park Güell, la Cripta de la Colònia Güell y la fachada del Nacimiento y la Cripta de la Sagrada Família.

En la obra, cada edificio se representa mediante un círculo inicial que corresponde a la creación de la obra de Gaudí y su equipo, una sucesión de círculos concéntricos que simbolizan las intervenciones que se han llevado a cabo a lo largo del tiempo.

