El COAC presenta una herramienta interactiva para reivindicar el legado arquitectónico de Gaudí

'Constel·Lació Gaudí. Una Arquitectura Colectiva', nueva herramienta interactiva que homenajea el legado arquitectónico de Antoni Gaudí - COAC

BARCELONA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) ha presentado este lunes 'Constel·lació Gaudí. Una arquitectura colectiva', una herramienta interactiva que homenajea el legado arquitectónico de Antoni Gaudí y de sus colaboradores, en el marco de la conmemoración del Año Gaudí, informa en un comunicado.

La propuesta, presentada en el Centre Obert d'Arquitectura y comisariada por Josep Maria Montaner e Isabel Aparici, ilustra este vínculo a través de un gráfico donde aparecen la Casa Vicens, Palau Güell, Casa Batlló, Casa Milà, Park Güell, la Cripta de la Colònia Güell y la fachada del Nacimiento y la Cripta de la Sagrada Família.

En la obra, cada edificio se representa mediante un círculo inicial que corresponde a la creación de la obra de Gaudí y su equipo, una sucesión de círculos concéntricos que simbolizan las intervenciones que se han llevado a cabo a lo largo del tiempo.