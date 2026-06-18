La cocaína causa el 53% de demandas de ayuda de los 1.787 atendidos en Projecte Home en 2025

Presentación de los datos de Projecte Home 2025. - PROJECTE HOME

BARCELONA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Projecte Home Catalunya ha atendido a 1.787 personas con adicciones en 2025, el 53% de las cuales lo eran a la cocaína, informa la organización en un comunicado de este jueves.

Es el porcentaje más alto de los últimos años y "confirma la tendencia invariable" de esta droga como la más persistente, siendo desde 2016 la que genera más demanda de tratamiento.

La entidad apunta que la normalización de su consumo, la baja percepción de riesgo y su "fácil acceso", particularmente en entornos e ocio y festivales, son factores que pueden explicar que se mantenga de forma reiterada en índices tan elevados.

Asimismo, señalan que muchas de las personas adictas a la cocaína comienzan con un consumo recreativo y de fin de semana, que posteriormente sustituyen por un patrón de consumo diario y en solitario, pasando a sufrir "graves consecuencias familiares, laborales o de salud".

Por sexos, es más frecuente en hombres (55,4% de casos) aunque también tiene una "incidencia destacada" en mujeres (42%), y a menudo se acompaña de otras sustancias como el alcohol.

PERFIL DE TRATAMIENTO

Las personas que comienzan un tratamiento en Projecte Home Catalunya tienen, de media, 43 años y un largo recorrido (19,3 años) de consumo problemático.

Más allá de la cocaína, el alcohol es la droga de referencia en el 30,9% de casos, con diferencias significativas de género: en hombres representa el 27,7% de casos y en mujeres, el 45,5%.

Del total de 1.787 atendidos, el 82,1% han sido hombres y el 17,9%, mujeres, lo que para Projecte Home "sigue evidenciando los problemas de accesibilidad de las mujeres a los programas de tratamiento".

A nivel económico, el 37,1% de atendidos tenían en su trabajo la principal fuente de ingresos en el momento de empezar un tratamiento, lo que significa que la mayoría presenta vulnerabilidad económica, dependiendo de ayudas y prestaciones (43,1% de los casos) o familia y amigos (14,4%).

El 35,7% de atendidos presentaban patología dual (conducta adictiva y trastorno mental), un 32,1% en hombres y un 51% en mujeres, lo que muestra "el deterioro de la salud mental, especialmente entre la población femenina atendida".

EL PAPEL DE LA FAMILIA

Durante 2025, la entidad atendió a 1.009 familiares para ofrecerles espacios de autocuidados e intercambio de experiencias, pero apunta que "cada vez resulta más difícil contar con la participación activa de algunas familias".

El acompañamiento familiar sigue "claramente feminizado": entre las familias y otros acompañantes, el 65,6% son mujeres, mayoritariamente madres (32,4%), seguidas de hermanas y hermanos (18%) y padres (17%).