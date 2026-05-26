Coderch expone 'Assenyala un punt' en Can Framis (Barcelona) tras el Premi ARCO Antoni Vila Casas

Imagen de la exposición 'Assenyala un punt' de Lúa Coderch - FUNDACIÓN VILA CASAS

BARCELONA 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Vila Casas ha presentado la exposición 'Assenyala un punt' de la artista Lúa Coderch, un proyecto fruto del Premi ARCO Antoni Vila Casas 2025 concedido por la entidad a la artista, según ha informado este martes en un comunicado.

La muestra podrá visitarse en un nuevo espacio del Museu Can Framis (Barcelona), concebido como un laboratorio de proyectos para generar nuevas relaciones entre la colección del museo y las prácticas artísticas contemporáneas.

Según el director de arte de la fundación, Bernat Puigdollers, la exposición inaugura una nueva etapa para la institución y propone "una mirada interior e intuitiva" que sirva para imaginar nuevas formas de percepción y futuros posibles.

A través de esculturas, piezas audiovisuales y acciones, Coderch, por su parte, explora la relación entre memoria, imaginación y realidad, construyendo un universo simbólico inspirado en elementos de la naturaleza, la historia del arte y los procesos perceptivos.

En el marco del premio, la Fundació Vila Casas también ha incorporado a la colección permanente de Can Framis las obras 'Nunca sabes cuales son las buenas noticias' y 'Exhausta y exuberante', ambas realizadas por la artista en 2024.