Colas de más de 7 kilómetros en la Ronda de Dalt de Barcelona sentido Llobregat por un accidente

Archivo - Imagen de la Ronda de Dalt de Barcelona. - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA - Archivo

BARCELONA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Ronda de Dalt de Barcelona (B-20) sufre retenciones este jueves sobre las 08.00 horas en dirección Llobregat por un accidente que obliga a cortar un carril a la altura de Sant Gervasi, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicado en 'X' recogido por Europa Press.

El choque se ha producido sobre las 06.15 horas y ha llegado a cortar dos carriles.

Las primeras retenciones se han empezado a producir minutos más tarde, si bien se han intensificado a partir de las 08.00 y se producen desde el Nus de la Trinitat.