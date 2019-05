Colau acusa a Maragall de no haber hecho nada en vivienda y él replica que ICV llevaba el área

Publicado 20/05/2019 13:53:49 CET

Los candidatos abordan la vivienda en un debate sin Valls ni Bou y con una interrupción de Lagarder

BARCELONA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Barcelona y candidata a la reelección por BComú, Ada Colau, ha acusado este lunes al alcaldable de ERC, Ernest Maragall, de no haber hecho nada sobre vivienda cuando tuvo responsabilidades de gobierno en el Ayuntamiento y en la Generalitat, y Maragall ha replicado que era ICV --ahora integrada en BComú-- la responsable de este ámbito en el Ayuntamiento.

Lo han dicho en un debate con el candidato socialista, Jaume Collboni; la de la CUP, Anna Saliente; la números dos de JxCat, Elsa Artadi, y su número cinco, Albert Civit, organizado por las entidades promotoras de la obligación de destinar un 30% de nuevas grandes promociones a vivienda social --la Favb, la PAH, Observatori Desc, Sindicat de Llogateres y la Abts-- y Crític.

Colau ha recordado que Maragall formó parte de ejecutivos municipales con el PSC y que después ha estado en el Govern con ERC: "No ha hecho nada y nos dice que no se ha hecho en estos cuatro años lo que no ha hecho en 40, y dicen que lo harán en el próximo mandato", ha aseverado.

Maragall ha remarcado que las responsabilidades sobre vivienda las asumió ICV en ejecutivos municipales --liderados por el PSC--, y ha rechazado "mirar al retrovisor y pasar cuentas", porque lo que conviene es mirar hacia adelante, ha sostenido en un debate con preguntas de vecinos y también de la relatora de vivienda de la ONU, Leilani Farha, que ha intervenido en un vídeo.

Collboni ha pedido a Colau humildad y autocrítica en el ámbito de vivienda, y ha apostado por promover medidas de prevención a la emergencia habitacional, como que el Ayuntamiento avale a las familias que no puedan pagar el alquiler o impulse subvenciones reembolsables para el impago de hipotecas, para lo que plantea crear un fondo de 15 millones de euros.

Civit --que ha representado a JxCat hasta que ha podido llegar Artadi-- ha avisado de que ninguna administración "puede ir con la cara alta con el tema de la vivienda", y ha dicho que el anterior ejecutivo municipal, liderado por Xavier Trias, no encontró suelo público disponible al llegar al Ayuntamiento, según el ahora director del Institut Català del Sòl.

CONSTRUCTORA PÚBLICA Y ALQUILER REGULADO

Saliente ha propuesto crear una empresa constructora pública; municipalizar albergues turísticos que operan con licencias de albergues de juventud; regularizar las situaciones de ocupación, y expropiar pisos de fondos buitre, y ha criticado que suelo público se está regalando a sectores de la ciudad, como a Fira de Barcelona, según ella.

Sobre la regulación de los precios del alquiler, Colau ha recordado que su Gobierno municipal lo pide desde el inicio del mandato, y ha criticado que la Generalitat lo plantee ahora en campaña electoral y que no lo haya hecho todavía el Gobierno central de Pedro Sánchez, a quien "le han temblado las piernas en el último momento".

Maragall ha resaltado que plantean que la regulación de la Generalitat contemple Barcelona como un caso específico para que tenga competencias, y se ha sumado a las críticas de Colau a Sánchez: "Le tiemblan sistemáticamente las piernas cuando debe enfrentarse con el poder del 'establishment", y ha recordado a la alcaldesa que gobernó con el PSC en la ciudad.

Collboni ha apostado por que se cree un tope a los precios del alquiler para que los propietarios que lo respeten cuenten con desgravaciones fiscales en impuestos como el de Bienes Inmuebles (IBI) y el de la Renta (IRPF), para que sea un "estímulo para no subir el precio sobre el que se haya puesto como referencia".

TURISMO Y HERMITAGE

Preguntados por si apuestan por el decrecimiento turístico, sí lo ha hecho Saliente, y el resto ha defendido no crecer más en plazas de alojamiento --Colau ha planteado disminuir las de apartamentos--, y Artadi ha abogado por cambiar los supuestos del plan de alojamientos turísticos que promueven el decrecimiento --como reducir plazas de hoteles para ejecutar grandes reformas--.

Sobre la posibilidad de que el Hermitage abra una delegación en el entorno portuario barcelonés, Colau ha insistido en que tienen reservas y que asumirán todas las precauciones, porque rechazan rescatarlo con recursos públicos si finalmente abre y no funciona, y ha apostado por que nuevos equipamientos culturales abran en el entorno metropolitano, y no en el centro de la ciuda.

Maragall ha recordado que el Puerto de Barcelona también tiene un papel en el asunto --algo que también ha señalado Artadi--, pero ha defendido que el Ayuntamiento debe tener la última palabra, que no se debe abordar de forma frívola y que debe plantearse con todas las precauciones, por lo que no tendrán problema en rechazarlo si lo ven conveniente.

Collboni ha defendido que el Ayuntamiento debe estudiarlo de forma adecuada pero que la administración debe facilitar que colecciones privadas puedan contar con espacios expositivos en la ciudad, tras lo que Saliente ha avisado: "Nos comprometemos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para detener el proyecto".

PERSONAS SIN HOGAR

El debate ha llenado el Casal de Barri Pou de la Figuera --varias personas se han quedado fuera--, al que no han acudido representantes ni de la candidatura de Manuel Valls (BCN Canvi-Cs) ni de Josep Bou (PP), y en el que ha irrumpido el activista sin techo Danciu Lagarder, que ha interrumpido el debate exigiendo hablar con los candidatos.

Lagarder ha criticado a gritos la gestión municipal en este ámbito: "Esta es una izquierda falsa", ha aseverado entre forcejeos y con sangre en la boca tras haberse golpeado al entrar, y ha salido tras momentos de tensión y quejas de los asistentes, acompañado por otras personas con las que se ha quedado conversando fuera.

Representantes de las entidades promotoras del debate han resaltado en declaraciones a los medios que les hubiera gustado incluir en el debate otros asuntos --como los derechos de las personas sin hogar-- pero que el tiempo era limitado, y han celebrado que los candidatos acepten propuestas que antes se hubieran rechazado de plano, como el regular los precios de alquiler.