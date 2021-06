Colau anima a las científicas a "dejarse ver" por la necesidad de referentes femeninos

BARCELONA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha animado este jueves a las mujeres científicas a aumentar su visibilidad: "Os animo y os emplazo a dejaros ver, porque necesitamos referentes femeninos, en términos individuales y colectivos".

Colau lo ha dicho en un encuentro '#100tífiques' organizado por el Barcelona Institute of Science and Technology (BIST) y la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI), según ha explicado la primera entidad en un comunicado este jueves.

La alcaldesa ha recordado que, a escala mundial, las mujeres son el 30% de todas las personas dedicadas a la investigación, y se ha preguntado: "¿Cuántas mujeres brillantes nos estamos perdiendo?".

Colau ha subrayado que un informe de 'Nature' sitúa Barcelona como la primera ciudad española en producción científica, la novena de Europa y la cuadragésima mundial.

Ha agradecido a las investigadoras la contribución que hacen a la ciencia, asegurando que quiere más mujeres "haciendo ciencia, pero también dirigiendo empresas innovadoras, ocupando cátedras en las universidades y dirigiendo grandes proyectos de innovación".