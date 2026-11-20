La candidata del Frente Amplio al 29N, Ada Colau, en declaraciones a los medios en Tarragona este viernes - EUROPA PRESS

TARRAGONA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata del Frente Amplio a la presidencia del Gobierno en las elecciones generales del 29 de noviembre, Ada Colau, ha apelado al sentimiento antifascista para evitar un futuro Gobierno de PP y Vox y ha asegurado: "Nosotros somos una izquierda que no baja los brazos, no nos rendimos".

Lo ha dicho en declaraciones a los medios este viernes en Tarragona, acompañada por la cabeza de lista por la provincia en los comicios, Ester Roca, donde ha recordado que la representación del Frente Amplio puede "quitarle un diputado" a Vox, que concurre en la demarcación, según Colau, con un candidato que se reconoce como neonazi.

"No permitiremos que se banalicen y se normalicen las ideas por parte de aquellos descendientes que hoy reivindican el legado de la dictadura", ha sostenido la exalcaldesa de Barcelona, coincidiendo con el aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco y de José Antonio Primo de Rivera este 20 de noviembre.

De este modo, ha pedido que los votos progresistas vayan en masa hacia el Frente Amplio "para que un neonazi de Vox no entre en el Congreso", el cual, según ella, debe ser uno de los orgullos de Tarragona y de Catalunya el próximo 29 de noviembre.

También ha erigido al Frente Amplio como la fuerza a la izquierda del PSOE que asume la responsabilidad de construir un nuevo Ejecutivo progresista, "a diferencia de fuerzas que, algunas incluso parece que se han resignado y se han rendido a que pueda haber un Gobierno de derechas".

ROCA: "FAMILIAR DE REPRESALIADOS"

A continuación, Colau ha reivindicado que Roca es "familiar de represaliados de la dictadura", por lo que considera que la situación en la provincia es una imagen muy contundente de lo que tanto los tarraconenses como el resto de españoles se juegan en las elecciones.

Por su parte, la cabeza de lista al Congreso por Tarragona ha alertado de que los partidos de la derecha están poniendo en duda la viabilidad del bienestar social lo que, según ella, demuestra que si ganan "limitarán muchas de las cosas" que lo permiten.

CARA A CARA: "ME INDIGNA"

Respecto al 'cara a cara' entre el presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, y el del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a lamentar que los socialistas hayan mostrado a una "izquierda que se rinde y que baja los brazos" ante las mentiras, las provocaciones y los insultos de la derecha y la extrema derecha.

En este sentido, ha señalado que este jueves "quedó clarísimo que es imposible que haya un gobierno progresista si depende solo del PSOE y que hace falta que entre el Frente Amplio con toda la fuerza al Congreso" para llevar a cabo políticas valientes.

Asimismo, ha criticado que durante el debate no se hablase en ningún momento de violencia cuando esta semana se ha llegado a la víctima mortal número 45 en España: "Como mujer feminista, me indigna", ha señalado Colau, que ha asegurado que desde el Frente Amplio no se resignarán a la violencia machista hasta que desaparezca.