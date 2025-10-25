Colau critica a Junts por estar "comprando la agenda y la narrativa de Aliança Catalana"

Archivo - La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau (Archivo) - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau (BComú) ha criticado este sábado a Junts por estar "comprando la agenda y la narrativa de Aliança Catalana".

Durante su intervención en la Escola de Formació Política de la Fundació Sentit Comú, que ella preside, ha asegurado que es un error que también ha cometido el PP, que "ha normalizado y legitimado la narrativa y la agenda de la extrema derecha".

"Algunos pensaban que Catalunya estaba fuera de estas dinámicas europeas del avance de la extrema derecha, y no. Nadie está vacunado contra los discursos de odio", ha añadido.

Además, ha advertido de que Junts "está amenazando con hacer caer el Gobierno de coalición en el Estado, cosa que querría decir abrir la puerta a que haya un Gobierno de extrema derecha".

"FRENTES POPULARES DEMOCRÁTICOS"

También se ha referido a las próximas citas electorales para alertar de que sería absolutamente inaceptable "que las fuerzas progresistas democráticas no fueran capaces de articularse, de la forma puntual que sea, pero articularse claramente, para hacer amplios frentes populares democráticos".

"Sería absolutamente imperdonable que no fuésemos capaces de articular estos frentes populares", ha insistido, y ha llamado a construir proyectos a la ofensiva e ilusionantes.