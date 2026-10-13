Colau llama a ERC y Podemos a negociar para una candidatura única de izquierdas: "Todavía hay tiempo"

Archivo - La exalcaldesa de Barcelona y candidata del Frente Amplio a las elecciones generales, Ada Colau - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La exalcaldesa de Barcelona y candidata del Frente Amplio a las elecciones generales del 29 de noviembre, Ada Colau, ha llamado este martes a ERC y Podemos a negociar para lograr que haya una candidatura única de las izquierdas a la izquierda del PSOE.

"Yo quiero insistir con este vídeo en que todavía hay tiempo, que nos sentemos y sigamos hablando, que tendemos la mano desde Frente Amplio para llegar a acuerdos", ha dicho en un vídeo en Instagram recogido por Europa Press, en que muestra su compromiso para lograr esta candidatura única.

Colau ha afirmado que este entente es posible y es "necesario para detener el fascismo en las próximas elecciones", y que es cuestión de voluntad y de que todos los actores se pongan al servicio de este objetivo.

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