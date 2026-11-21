Yolanda Díaz se abraza a Ada Colau en el mitin - LORENA SOPENA - EUROPA PRESS

BARCELONA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata del Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno en las elecciones generales, Ada Colau, ha hecho un llamamiento a la mayoría social y trabajadora para luchar por el derecho a la vivienda el próximo 29 de noviembre: "Lo hicimos en Barcelona y lo haremos en el Estado".

Lo ha dicho en el acto central de campaña del partido en Barcelona, este sábado en el Parc de Sant Martí, junto a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; el cabeza de lista por Madrid, Emilio Delgado; el ministro de Cultura y número 2 por Barcelona, Ernest Urtasun, y el alcaldable de los Comuns en la capital catalana, Gerardo Pisarello.

Ante unas 2.500 personas según la organización, la convocatoria más multitudinaria del partido en esta campaña, ha reivindicado la manera de hacer política de las formación agrupadas en el Frente Amplio, desafiando a los que "quieren imponer el miedo y la tristeza".

También ha reivindicado los logros de Sumar en el Gobierno y de los Comuns en Barcelona, que ha prometido replicar "con muchas más competencias y con mucho más presupuesto" a favor de los derechos de los trabajadores, que ve amenazados por los especuladores y los ultrarricos.

En este sentido, ha pedido fuerza para "arrasar y poner en su sitio, en una esquina del Congreso", a PP y Vox para que no puedan hacer daño, y se ha dirigido al PSOE: "No es aceptable que un partido que quiere liderar un gobierno progresista baje los brazos. Por eso estamos aquí el Frente Amplio, porque nosotros nunca nos rendiremos".

URTASUN: "DERROTISMO" DE ERC Y PSOE

Urtasun ha reprochado a ERC su "derrotismo" ante un posible gobierno de PP y Vox, pero también el del PSOE por, según él, no contestar a las mentiras del PP en los debates electorales y ha asegurado que pes a ello, el Frente Amplio no bajará los brazos.

"Ante la política de la resignación y la política de la contemplación, aquí está el espacio que representa la política de la transformación para mejorar la vida de la gente", ha sostenido el ministro, que ha defendido que no quieren tener la razón desde la grada, sino asumir responsabilidades.

Ha asegurado que en el Frente Amplio siempre priorizarán "67.000 contratos estables en Catalunya gracias a la reforma laboral que 67.000 retuits en las redes" y se ha erigido en defensa de la libertad que, según él, significa que nadie aribtrariamente pueda decidir sobre la vida del resto.

PISARELLO: "DISPUESTOS A MOSTRAR LOS DIENTES"

Pisarello ha prometido que lucharán por los intereses de los trabajadores contra PP y Vox, dentro o fuera del Ejecutivo, y ha criticado a Sánchez: "Si te has quedado afónico, si ya no puedes ladrar, aquí tienes un montón de 'frenteamplistas' dispuestos a mostrar los dientes".

Al candidato de ERC al Congreso, Gabriel Rufián, ha reprochado el voto republicano en contra de la reforma laboral: "Nos cuesta mucho imaginarnos al presidente Lluís Companys, ministro de un gobierno de la República, votando en contra de una reforma laboral que le reivindicaba la mayoría sindical de Catalunya".