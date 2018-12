Colau mantiene el pleno municipal de este viernes 21 de diciembre

Actualizado 18/12/2018 12:07:56 CET

ERC y la CUP habían pedido que se adelantara al jueves por el Consejo de Ministros

BARCELONA, 18 (EUROPA PRESS)

El primer teniente de alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha explicado que la alcaldesa, Ada Colau, ha decidido mantener el pleno municipal de este viernes 21 de diciembre ante la petición de los grupos de ERC y la CUP de adelantarlo al jueves ante las propuestas convocadas por la celebración del Consejo de Ministros en la capital catalana.

En declaraciones a la prensa, Pisarello ha justificado que no ve ninguna razón para aplazar el pleno de forma preventiva, ya que debe ser compatible la celebración del Consejo de Ministros, el derecho a manifestación y la celebración del pleno: "Haremos un seguimiento de los hechos y tomaremos la decisión que sea necesaria. Se debe desdramatizar la situación".

"Lo debemos tomar con la máxima normalidad. Nadie sabe lo que puede pasar. La llamada que hace la Generalitat es a que se pueda celebrar el Consejo de Ministros en condiciones de normalidad respetando el derecho a manifestación. El derecho a protesta es un derecho legítimo", ha expresado el concejal, que ha dicho que los concejales tienen derecho a asistir al pleno si lo consideran oportuno.

El concejal de ERC Jordi Coronas ha explicado en una rueda de prensa que su grupo apoya las movilizaciones, y ha detallado que asistirán al inicio del pleno y que "en función de los hechos" tomarán una decisión sobre cuándo abandonar la sesión plenaria.

En el caso que los republicanos permanezcan en el pleno, presentaran una declaración con contenido de declaración para rechazar la celebración del Consejo de Ministros en Barcelona este viernes, ya que coincide con el aniversario de las elecciones del pasado 21 de diciembre "bajo el 155 y la existencia de presos y exiliados políticos".

Carmen Andrés (PSC) ha defendido mantener el pleno de este viernes tal como está previsto, y ha instado a la alcaldesa a que no se altere la normalidad de la institución y a que se mantenga su neutralidad sin "ceder a peticiones que responden a valoraciones ni intereses de los independentistas", a los que ha pedido que no genere un clima de tensión en la ciudad.

NORMALIDAD DEMOCRÁTICA

La líder de Cs en el Ayuntamiento, Carina Mejías, ha señalado al presidente de la Generalitat, Quim Torra, y su entorno por mandar a los "comandos separatistas a apretar, a las algaradas, a los disturbios y a la violencia", y ha dicho que el cometido del Gobierno municipal es garantizar la convivencia y no paralizar la normalidad democrática de la ciudad, y que la obligación de los concejales es asistir a los plenos.

Javier Mulleras (PP) ha dicho que su grupo quiere mantener la normalidad: "Los manifestantes que quieren bloquear la ciudad no pueden secuestrar la libertad y la movilidad de los barceloneses", y ha dicho que anular el pleno sería dar la razón a los violentos y a los que quieren coaccionar y romper la normalidad de la ciudad, en sus palabras.

La concejal de la CUP Maria Rovira ha dicho que la normalidad institucional no existe dada la situación política entre Catalunya y el resto de España: "No debe ser un día normal porque la situación no es normal", ha recordado la situación que viven los políticos presos y los que han marchado de España, y ha dicho que no presentarán proposiciones, ruegos ni preguntas en el pleno.