Colau pide la dimisión de Óscar Puente: "Se debería producir lo antes posible"

La candidata de Frente Amplio al Congreso, Ada Colau, ofrece declaraciones a los medios en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Frente Amplio a las elecciones generales del 29N, Ada Colau, ha pedido este viernes la dimisión del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente: "No entraré a decir si esta dimisión debe producirse hoy, mañana o pasado, pero creemos que se debería producir lo antes posible, y esperemos que así sea".

En declaraciones a los medios este viernes en Barcelona, ha explicado que han trasladado la petición a Moncloa porque consideran que ante este segundo accidente grave en la red ferroviaria española y la pérdida de la confianza de los ciudadanos se deben asumir "responsabilidades políticas".

Puente ha rechazado dimitir por el accidente ferroviario de Urda (Toledo), con al menos 69 fallecidos: "Mi forma de asumir responsabilidades, la conocen ustedes, es dar la cara", ha expresado el ministro este viernes, y ha asegurado que el presidente, Pedro Sánchez, no se lo ha pedido.

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